محمد إيهاب مؤسس مشروع «Rabbit» يكشف لـ دوت الخليج تفاصيل لقائه بالرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، مؤسسى مشروع Rabbit Mobility، شركة النقل الناشئة التى توظف التقنيات التكنولوجية فى توفير خدمة وسائل المواصلات الخضراء، والتى تشارك فى تنظيم مؤتمر المناخ COP 27، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة بين 6 و18 نوفمبر الجارى.





ويقول محمد إيهاب، أحد الشباب المؤسس لشركة Rabbit، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان مهتما بلقائه وشركائه، لأنهم يمثلون الشركة التى تقدم خدمة التنقلات الخضراء فى مؤتمر المناخ ومدينة شرم الشيخ ككل، وللاستماع إلى آخر مستجدات المشروع، مؤكدًا أن الرئيس يقدم لهم الدعم منذ إنشاء الشركة فى عام 2019 وحتى الآن.

أضاف إيهاب لـ"دوت الخليج"، إن الرئيس قدم لهم كلمات الدعم والتحفيز لاستكمال مشروعهم، مبديًا اهتمامه بما وصلوا إليه، فبعدما بدأ المشروع بـ4 مؤسسين فقط، صار يعمل فيه حاليا 180 شخصا، ونفذوا حتى الآن 500 ألف رحلة وصار لديهم 300 ألف عميل، كما اتجهوا إلى تصنيع نحو 80% من قطع الغيار بدلا من استيرادها، وتصنيع اللوحات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، إضافة إلى جمع استثمارات أجنبية مباشرة بالعملة الصعبة، وهو ما نال إعجاب وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، داعيا إياهم لاستكمال مشروعهم والتوسع فيه.

وعن فكرة المشروع، قال محمد إيهاب، إن Rabbit Mobility، فكرة تحاول حل جزء من شبكة المواصلات الخاصة بالمشاوير القصيرة حتى 8 كيلومترات، والتى تمثل 70% من المشاوير فى مصر، موضحا أنها توفر عجل كهربائى واسكوتر، يصل العميل إلى مكانها من خلال تطبيق على الموبايل، ويختار الوسيلة المناسبة له ويستخدمها بعد مسح QR Code، وبعدما يصل إلى وجهته يغلق الرحلة من خلال التطبيق، ليأتى عميل آخر ويستخدم وسيلة المواصلات.

وتابع أن دعم رئاسة الجمهورية للفكرة بدأ عام 2019 خلال مؤتمر أفريقيا للشركات الناشئة، ودعمه الأكبر كان فى منتدى الشباب السابق، ومثلت الشركة المشروعات الناشئة Sart up projects فى المؤتمر، ونتيجة هذا الدعم أصبح تواجد الشركة فى 7 محافظات مصرية هى: القاهرة، الجيزة، طنطا، المنصورة، الإسكندرية، بورسعيد وشرم الشيخ، وهذا العام تمكنت من عقد شراكة مع مؤتمر المناخ COP 27، لتنظيمه من خلال تقديم خدمة التنقلات فى المنطقة الخضراء ومدينة شرم الشيخ ككل، بشكل مجانى طوال فترة عقد المؤتمر.

ولفت محمد إيهاب إلى أن مؤسسى الشركة هم من خريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب، مشيرا إلى أنهم مستمرين فى التوسع فى مشروعهم ودعم الدولة لهم يتزايد كل يوم.