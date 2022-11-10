وزيرة البيئة: نأمل أن يقدم الشباب أفكارهم كشركاء فى صناعة نتائج COP27

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 فى الحدث الجانبى المقام بالمنطقة الخضراء "الشباب والابتكار.. طلاب الجامعات والعمل المناخى" بمشاركة مجموعة من شباب الجامعات وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية وممثلى جامعة القاهرة، كأحد الفعاليات التى تعكس اليوم الموضوعى للشباب والذى تدور الفعاليات الرسمية له بالمنطقة الزرقاء.





وأكدت وزيرة البيئة، على أهمية التوعية كأداة لإشراك مختلف الأيادى، لذا حرصت وزارة البيئة خلال عملها على ملف تغير المناخ، على إرساء أحد أعمدة العمل المناخى الوطنى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن أهدافها حوكمة المناخ ورفع الوعى، وفى قمة المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ سيكون الجميع شركاء تحت شعار "معا للتنفيذ"، لكن الشباب سيكونوا هم المحرك الأساسى للتغيير والتنفيذ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى نموذج محاكاة مؤتمر المناخ COP27 الذى نفذته جامعة القاهرة كمثال جيد يقدم فى مؤتمر للتنفيذ، حول كيفية تخطى مرحلة التخطيط والإعداد إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لما يمكن أن يكون عليه مؤتمر المناخ، حيث أظهر قدرات مميزة وغير متوقعة للشباب القائمين عليه.

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة البيئة كانت حريصة فى مسارها نحو إشراك الجميع أن تبنى المنطقة الخضراء بطريقة تسمح بمشاركة مختلف الفئات رسمية وغير رسمية، وبشكل يعكس ما يحدث فى الأيام الموضوعية للمنطقة الزرقاء، بما يعبر عن مبدأ الشمولية بحيث يكون الجميع جزء من الحوار والنقاش وفى قلبهم الشباب.

وأشارت وزيرة البيئة فيما يخص دور الشركات الناشئة العاملة على التحديات البيئية كجزء من استراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ 2050، أنها جزء أصيل من الاستراتيجية وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأيضا حزمة المشروعات الخاصة برابطة الطاقة والغذاء والمياه، وذلك من منطلق الإيمان بضرورة تسريع طريقة التفكير لتسريع التنفيذ، من خلال تغيير لغة الحوار والمفاهيم الراسخة، مسترشدة بقصة الطاقة المتجددة التى كان ينظر إليها منذ عدة سنوات فى اجتماع باريس على أنها آلية مرتفعة التكلفة ونتواجه صعوبات فى نقل وامتلاك التكنولوجيا والانتقال إليها، واليوم ونحن نبحث الانتقال العادل للطاقة نجد أن فى منطقة المتوسط وحدها، وصل عدد فرص العمل المقدمة فى السنوات الثلاث الأخيرة من 11 إلى 15 مليون وظيفة جديدة فى هذا المجال.

وقالت وزيرة البيئة: "الانتقال العادل يتم من خلال الشركات الناشئة الوطنية، وتهيئة المناخ الداعم، والتوعية والاشتراك للمواطنين، مما يسرع وتيرة التنفيذ، وهذا ما نود أن نراه فى COP27"، لافتة إلى آخر الأيام الموضوعية هو يوم الحلول، والذى سيضم كل الأفكار والشراكات بين القطاع الخاص والشركات العالمية المعلنة للحياد الكربونى والشركات الناشئة لدعمهم للمضى قدما.

وقدمت الوزيرة الشكر لكل المشاركين وخاصة الشباب والشركاء كجامعة القاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكل من يؤمن بضرورة المشاركة فى حماية البيئة والعمل المناخى، على المشاركة الفعالة.