«القوى العاملة» تنظم ندوة فى الأقصر لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر، بشأن عقد ندوة توعية بمركز التدريب المهنى بالطود، للمتدربات داخل المركز حول "رفع الوعى المجتمعى بأهمية تمكين المرأة" وتدريبهن على مهن مستحدثة، لإيجاد فرص عمل لائقة، قامت بها وحدة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع إدارة التدريب المهنى وإدارة التشغيل والاستخدام الداخلى بالمديرية.





وافتتح السيد السنجابى، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، الندوة مؤكدا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها فى سوق العمل، سيكون له مردود على الاقتصاد القومى، ومن ثم معدلات التنمية، وتحقيق المستهدف للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال وضع إطار داعم لتمكين المرأة فى سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف غير تقليدية ومن خلال خطة عمل داعمة للمراة بنشر ثقافة التمكين الاقتصادى لها وحمايتها فى أماكن العمل. وقال إن الدولة المصرية تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة، من خلال فتح قنوات للعمل اللائق لها بصورة غير مباشرة، عن طريق تدريبها على مهن تتناسب مع سوق العمل. وتفقد السنجابى، منتجات المتدربات بورشة الخياطة والتفصيل مشيدا بقدرة المتدربات على عمل مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الجهات المانحة للقروض مثل صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وايضا برنامج مشروعى التابع لمحافظة الاقصر او الجمعيات الخيرية او حتى عمل مشروع مجمع لمواجهة نقص التمويل الذى قد يواجه المتدربة الواحدة.

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