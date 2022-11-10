موعد عيد الفطر 2023 .. خلاص الأيام قربت كل عام وأنتم بخير

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موعد عيد الفطر 2023:

أكدت الحسابات الفلكية أن عيد الفطر سوف يكون 24 من شهر أبريل من العام الميلادي الجديد 2023 أي يتبقي عليه حوالى 162 يوما من اليوم الخميس

رياض - احمد صلاح - تسأل الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية حول “موعد عيد الفطر 2023” حيث أنهم استخدموا المحرك الأشهر في العالم جوجل لمعرفة التوقيت المتوقع لهذه المناسبة الدينية التي تأتي بعد شهر رمضان.في هذا السياق كشفت أحدث الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر 2023، حيث أنها بتحديد موعد رؤية هلال شهر شوال من التقويم الهجري والذي سوف يوافق يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023 / 4 / 20، في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة.