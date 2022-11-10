انت الان تتابع خبر عاجل .. إصابة 3 أشخاص في حادث آليم على “الطريق الأوسطي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الكثير من أجزء الجسد، إثر حادث انقلاب عصر اليوم الخميس، لدراجة بخارية على الطريق الأوسطي في مدينة المنيا الجديدةمن جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ” المنيا ” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفيات القريبة من موقع الحادث،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.