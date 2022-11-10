بدء المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - تعلن هيئة الدواء المصرية عن بدء إطلاق المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإليكترونية، والتي تشمل استبدال وإزالة النشرة الورقية من العبوة بالنشرة الإلكترونية، وذلك بشكل تدريجي، وسوف يتم البدء ببعض المستحضرات المستخدمة في المستشفيات فقط، حيث تقدم النشرة الإلكترونية العديد من المزايا الهامة، وهي " إمكانية وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات المعتمدة، طريقة عرض أفضل للقراءة، القدرة على البحث في محتوى النشرة للحصول على المعلومات بسهولة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، مشاركة المعلومات الدوائية بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى ، توفير الموارد المستخدمة في الطباعة".

تعد النشرة الالكترونية "صديقة للبيئة"، حيث يتيح التوسع في استخدامها الحد من استهلاك الموارد الطبيعية كالورق، وتشير بعض الإحصائيات إلى أن الأوراق التي تستخدم في إعداد المطبوعات الورقية هي ناتج قطع ملايين الأشجار سنويًا؛ مما يعمل على تجريف التربة، وتقليل المساحات الخضراء، وتفاقم الاحتباس الحراري.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية في فبراير الماضي، وتتضمن الخدمة وضع QR code على العبوات؛ لسهولة عرض أحدث نشرة معتمدة من قبل المستخدمين؛ وهو ما يتيح سرعة توفير أحدث النشرات المعتمدة في حال حدوث أي تحديث للنشرات.