”القوى العاملة” : زيارة ميدانية لمصانع المنطقة الصناعية ببنى سويف

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن تنظيم زيارة ميدانية إلى مصنع UH للمنسوجات والصباغة ، ومصنع لوكارنو للجوارب ، ومصنع لعب الاطفال بالمنطقة الصناعية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالحرص على المتابعة المستمرة والدورية لاحوال العمالة في كافة القطاعات وتذليل أى معوقات تواجههم لضمان سير العمل والانتاج .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريره للوزارة ، انه قد حضر وشارك في الزيارة حمدى عزب مدير المنطقة،وهانى سعد مدير العلاقات العامة بالمديرية ، مؤكداً حرص المديرية وإداراتها على المتابعة المستمرة مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لأوضاع العمالة بداخلها ، وضمان بيئة عمل آمنة للجميع .

وأضاف مدير المديرية ، ان تلك الزيارة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات تقوم بها المديرية وإداراتها والمكاتب التابعة لها ، لمتابعة العمل والانتاج داخل المنشآت ، والتأكد من حصول العمال على كافة حقوقهم بالتوازى مع تحقيق مصالح أصحاب الأعمال .