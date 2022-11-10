أخبار مصرية

”القوى العاملة” : زيارة ميدانية لمصانع المنطقة الصناعية ببنى سويف

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بشأن تنظيم زيارة ميدانية إلى مصنع UH للمنسوجات والصباغة ، ومصنع لوكارنو للجوارب ، ومصنع لعب الاطفال بالمنطقة الصناعية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالحرص على المتابعة المستمرة والدورية لاحوال العمالة في كافة القطاعات وتذليل أى معوقات تواجههم لضمان سير العمل والانتاج .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف في تقريره للوزارة ، انه قد حضر وشارك في الزيارة حمدى عزب مدير المنطقة،وهانى سعد مدير العلاقات العامة بالمديرية ، مؤكداً حرص المديرية وإداراتها على المتابعة المستمرة مع منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لأوضاع العمالة بداخلها ، وضمان بيئة عمل آمنة للجميع .

وأضاف مدير المديرية ، ان تلك الزيارة تأتى في إطار سلسلة من الزيارات تقوم بها المديرية وإداراتها والمكاتب التابعة لها ، لمتابعة العمل والانتاج داخل المنشآت ، والتأكد من حصول العمال على كافة حقوقهم بالتوازى مع تحقيق مصالح أصحاب الأعمال .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا