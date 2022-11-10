رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي على هامش فعاليات قمة COP27

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 حيث تم استعراض عدد من الملفات المهمة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع السيد/ حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي، ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.