”القوى العاملة”: ندوة بمركز تدريب مهني بالأقصر بشأن تمكين المرأة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 02:31 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن عقد ندوة توعية بمركز التدريب المهنى بالطود للمتدربات داخل المركز حول "رفع الوعي المجتمعي بأهمية تمكين المرأة " وتدريبها على مهن مستحدثة لإيجاد فرص عمل لائقة ، قامت بها وحدة المساواة بين الجنسين بالتعاون مع ادارة التدريب المهنى وإدارة التشغيل والاستخدام الداخلى بالمديرية.

وافتتح السيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر ، الندوة مؤكداً أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل سيعود مردود على الإقتصاد القومى ومن ثم معدلات التنمية ، وتحقيق المستهدف للخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك من خلال وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف غير تقليدية ومن خلال خطة عمل داعمة للمرأة بنشر ثقافة التمكين الاقتصادى لها وحمايتها في أماكن العمل .

وأضاف مدير المديرية أن الدولة المصرية تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال فتح قنوات للعمل اللائق لها بصورة غير مباشرة عن طريق تدريبها على مهن تتناسب مع سوق العمل، كما تفقد مدير المديرية منتجات المتدربات بورشة الخياطة والتفصيل مشيداً بقدرة المتدربات على عمل مشروعات صغيرة بالتنسيق مع الجهات المانحة للقروض مثل صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وايضا برنامج مشروعى التابع لمحافظة الاقصر أو الجمعيات الخيرية او حتى عمل مشروع مجمع لمواجهة نقص التمويل الذى قد يواجه المتدربة الواحدة .

وشارك في الندوة سناء شمعون مدير وحدة المساواة بالمديرية ، ومحمد العربى مدير مركز التدريب المهنى ، ونجوى جمال مدير إدارة التشغيل والاستخدام الداخلى ، وبحضور أحمد حسين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بقنا والاقصر ، و نجاح النجار مدير مركز المعلومات ، ومحمد سيد مدير رعاية القوى العاملة ، وشريف مرجان مفتش بمكتب التفتيش العمالي .