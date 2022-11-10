القباج تشهد إطلاق المنصة العالمية لمواجهة تغير المناخ فى 27-COP

جدة - نرمين السيد - وتهدف المبادرة الجديدة إلى دعم 500 مليون شخص من خلال جمع ما لا يقل عن مليار فرنك سويسرى من خلال مبادرة عالمية مدتها خمس سنوات تركز على الإنذار المبكر، والعمل الاستباقى، والحلول المستمدة من الطبيعة، وشبكات الأمان والحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات.

حضر حفل إطلاق المنصة الدكتور فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتشاباغين شيجان الامين التنفيذى للاتحاد ورانيا أحمد نائب نائبه المدير الإقليمى للاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر، والدكتور رامى الناظر المدير التنفيذى للهلال الأحمر المصرى.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس الهلال الأحمر المصرى بأن المنصة تهدف إلى تحقيق التناغم بين العمل الانسانى والتنموى والتغيرات المناخية ودعم تنفيذ سبل الإدارة المتكاملة لإدارة المخاطر على المستوى المحلى لبناء قدره المجتمعات المحلية ومرونتها وصمودها فى مواجهه التغيرات المناخى، كما تهدف المنصة أيضا إلى بناء استعداد وجاهزية المجتمعات قبل حدوث الكوارث وليس فقط اثنائها او بعدها.

وعبرت القباج عن تقديرها لقوة وطاقة المجتمعات المحلية على إحداث التغيير الحقيقى فى المجتمعات، مشيرة إلى الجهود المبذولة من المتطوعين الذى يرتبط عملهم برسالة حماية الإنسان من المخاطر بكافة أشكالها، وخدمة الإنسانية دون تحيز أو استبعاد، بهدف تأمين وتحسين جودة حياة المجتمعات.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه من خلال هذه المنصة، ستدعم شبكة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر المشاركة الهادفة والقيادة النشطة للمرأة والمجتمعات المحلية والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة والأطفال، وغيرهم من الفئات الأولى بالرعاية فى تطوير وتنفيذ إجراءات مناخية بقيادة محلية فى أكثر 100 بلد عرضة لتغير المناخ.

وترتبط التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث إنها تمس الحياة اليومية للمواطن، وفى هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية بناء الانسان والاستثمار فيه وتعزيز التوعية المجتمعية بشأن قضايا المناخ والتخفيف من حدة المخاطر، وتحفيز الطاقة الكامنة داخل المجتمعات بما يؤدى إلى إطلاق طاقاتها للحفاظ على الموارد الطبيعية والتمتع بحياة صحية وآمنه وكريمة.

وأشارت القباج إلى مخاطر المناخ على المرأة والأطفال والحاجة الملحة والفورية لتمويل العمل المناخى والبنية التحتية التى تحتاجها المجتمعات التى تسعى للنمو والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وكلها حقوق أساسية من حقوق الإنسان كما اكدت على أهمية التحرك المسبق والإنذار المبكر لمواجهة مخاطر الكوارث.

وشددت على ضرورة العمل على تحقيق الاستدامة البيئية ودمج المجتمعات المحلية فى العمل البيئى والمناخى ونشر الوعى والتعلىم البيئى، مشيدة بأهداف المنصة العالمية للصمود فى مواجهة التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث ودعت الى مساهمة القطاع الخاص فى توفير التمويل، مختتمة حديثها بالدعوة للعمل والتطوع لحماية الأرض والإنسانية.

وأشاد فرانشيسكو روكا رئيس الاتحاد الدولى للصليب والهلال الأحمر بالتنظيم المميز الذى قامت به مصر فى مؤتمر قمة المناخ والجهد الذى بذلته فى التحضيرات والمفاوضات، مؤكدا أهمية التحرك السريع واتخاذ خطوات جادة وفورية لحماية المجتمعات من مخاطر التغيرات المناخية وضرورة إدماج المجتمعات المحلية وسماع صوتها.

وقال الدكتور روكا رئيس الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه "تم اطلاق المنصة لإحداث تغيير تحولى من خلال زيادة هائلة فى الاستثمار على مستوى المجتمع المحلى، تلبية للدعوة إلى بذل جهود أسرع وأكبر لمعالجة أزمة المناخ.

وأكد جاجن شبجان الامين العام التنفيذى للاتحاد للصليب الأحمر والهلال الأحمر على اهميه دور المتطوعين وما يقدمونه من وقت وجهد لمساعده مجتمعاتهم.

كما أفاد تشاباغين أن التغيير المستدام الحقيقى يمكن تحقيقه فقط عندما يكون الأشخاص المتأثرون هم من يقودون القرارات، دون الحاجة إلى المرور عبر طبقات متعددة أمر بالغ الأهمية إذا أردنا أن نكون ناجحين حقا فى بناء القدرة على الصمود من الألف إلى الياء.

وشاركت فى احتفال اطلاق المنصة السيدة جوزيفا ممثله عن الاتحاد الإفريقى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ووصفت تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP-27 بالرائع واكدت على المخاطر المتزايدة للتغيرات المناخية على المجتمعات الأفريقية ودعت للتعاون واهميه الوصول لآلية لحساب الخسائر والأضرار وتمويل التكيف.

وأشارت إلى طموح وأمل المجتمعات الأفريقية فى تحقيق الاستراتيجية الأفريقية للتنمية المستدامة 2063، واختتمت حديثها بقولها لا نريد ان نترك احدا خلف الركب.

جدير بالذكر أن مصر، ولأول مرة على مدار تاريخها، فازت بكرسى عضوية فى مجلس إدارة الاتحاد الدولى للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والإتحاد هو أكبر شبكة إنسانية على مستوى العالم، ويدعم جمعيات الصليب والهلال الأحمر الوطنية فى 192 دولة، كما أنه يشمل أكثر من 15 مليون متطوعة ومتطوع يعملون معا من أجل خير الإنسانية.