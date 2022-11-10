لأول مرة.. محيى الدين: إقامة جناح للأطفال والشباب فى «COP27»

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وأوضح محيى الدين -خلال كلمة بمناسبة يوم الشباب ضمن فعاليات المؤتمر- أن إقامة هذا الجناح تعكس إيمان الرئاسة المصرية للمؤتمر، بأهمية مشاركة الشباب فى العمل المناخى، وكذلك توعية الأطفال بأزمة المناخ وسبل التعامل معها.
وأضاف أن مشاركة الشباب لابد ألا تقتصر على إبداء الرأى، بل تتسع لتشمل طرح الحلول والمشاركة فى تنفيذها، منوها بأهمية إشراك الشباب فى صناعة القرار، فيما يتعلق بالعمل المناخى لأنهم الأجدر بتقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.
وتابع أن مهمة رواد المناخ هى العمل مع الجهات والأطراف الفاعلة غير الحكومية، بما فى ذلك الشباب، قائلا إن هناك اهتماما بمشاركة الشباب من جميع أنحاء العالم لمشاركة المعرفة وتبادل الآراء وحشد الجميع بلا استثناء خلف العمل المناخى.
ونوه بأهمية توعية الأطفال بأزمة المناخ، بصورة مبسطة، موضحا أنه طالب بعمل نسخة عربية من كتاب للأطفال باللغة الإسبانية بهدف رفع وعى الطفل العربى بهذه القضية المهمة.
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