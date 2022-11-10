إمكانات مستشفى هيئة الرعاية الصحية الميدانى بمؤتمر المناخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم، فيديو يبرز إمكانات وتجهيزات مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى (EHA FIELD HOSPITAL)، المقام بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، إلى أن المستشفى الميدانى مجهزة للتعامل مع كافة الحالات الطبية الطارئة والحرجة، ومزودة بأحدث التجهيزات والمستلزمات الطبية، كما يضم مجموعة من الكوادر الطبية والمتميزة لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمشاركين بالمؤتمر. وأضافت، أن المستشفى يعمل على مدار الساعة لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة والضرورية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر فى أى وقت، كما أنه متصل بمركز التشخيص والإتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى لضمان الارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة.

وتابعت: أن المستشفى تعمل بالطاقة الشمسية تماشيًا مع أهداف مؤتمر المناخ، وأنها الأولى من نوعها فى التأمين الطبى للأحداث والمؤتمرات الدولية الهامة، كما تعد نقلة نوعية فى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر. لمشاهدة الفيديو من هنا

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