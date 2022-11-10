خلال لقائه محافظ البنك المركزى بـ«COP27».. مدبولى: احتياطى السلع آمن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء وحسن عبدالله، يأتى فى إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزى، ومتابعة ما جرى من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسؤولى مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.
وأشار سعد، إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث جرى التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.
ولفت إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر، كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسؤولى مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار فى المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا فى مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.
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