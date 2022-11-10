خطة الدولة للتخفيف من آثار التغير المناخى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تسعى الدولة جاهدة لمعالجة آثار التغير المناخى، الناجمة عن استخدامات الدول الكبرى، بتوفير الاستثمارات العامة الخضراء، خلال السنوات الماضية، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، بالتزامن مع قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP 27)، المنعقدة حاليا، فى شرم الشيخ.





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