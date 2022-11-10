انت الان تتابع خبر امتحانات الدبلومات الفنية 2022 .. التعليم تعلن عن قرار مفاجئ قبل قليل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، قراراً هام ظهر اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2022.وأعلنت وزارة التعليم عن كافة الضوابط وتعليمات التي يجب اتباعها من قبل واضعي أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022، موضحة أنه عملية تسليم الامتحان لابد أن تكون في حضور جميع أفراد اللجنة بالكامل المكلفة بوضع الامتحانات.

وأضافت الوزارة أيضاً أنه من بين الضوابط أيضاً أن تكون عملية وضع الأسئلة بالتكاليف التي تفيد بأسماء المواد وأرقامها مع التركيز على توضيح بها النوعية والشهادة بهذه الأسئلة، كذلك تسليم الامتحان مع نموذج الإجابة مكتوبا بواسطة الحاسب الألى للدورين وكذلك نماذج الإجابة مطبوعة على ورق A4