بشرة خير.. التصديق على دخول مستلزمات السيارات والمعدات لشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 01:33 مساءً - أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أنه تصدق اعتبارا من اليوم، الخميس، دخول جميع انواع الزيوت والشحومات المستخدمه للآلات والمعدات والسيارات بدون تنسيق مسبق سواء من المحافظة أو الغرفة التجارية أو أي جهه أخرى.

وأكد محافظ شمال سيناء على أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الدوله على تسهيل الحصول على الخدمات المختلفة لمواطني شمال سيناء

واضاف المحافظ أنه يقوم مفتشي التموين ومباحث التموين والمرور على جميع المحلات ومحطات التموين بشمال سيناء للتأكد من تداول الزيوت عن طريق المرخص لهم بذلك مع التاكد من صلاحيه الزيوت للإستخدام.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى انه جاري اعمال الحصر لباقي الاحتياجات لتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين كلما استقرت الحاله الأمنية.

وشهدت مدينة العريش فتح العديد من الطرق والمرتدين المغلقة لدواعي أمنية بعد استقرار الأحوال الأمنية بالمدينة ومنها ميدان العتلاوي و الطرق الجانبية في المنطقة ما بين الخلفاء الراشدين ومنطقة كنتاكي لتسهيل مرور المواطنين والسيارات الخاصة.