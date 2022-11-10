COP27.. «القوى المدنية من أجل المناخ» يطالب قادة العالم بإنقاذ الأرض (صور)

جدة - نرمين السيد - نظم تحالف القوى المدنية من أجل المناخ وقفة تطالب قادة العالم الحاضرين بقمة المناخ COP27 ببذل كل الجهود الممكنة وتوفير التمويلات اللازمة لإنقاذ كوكب الأرض وحياة ملايين البشر من مصير مجهول بسبب تغيرات المناخ.





يشار إلى أن تحالف القوى المدنية من أجل المناخ يضم عددا من مؤسسات المجتمع المدنى المصرية والمؤسسات الدولية العاملة بمصر الحاصلة على صفة مراقب للمؤتمر والمهتمين بقضايا البيئة والمناخ.

وأوضح تحالف القوى المدنية من أجل المناخ من خلال بيان فى وقت سابق أنه سيعمل على تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع كل الجهات والهيئات والشبكات والتحالفات الدولية والاقليمية والمحلية من أجل قضية المناخ فى سبيل الحفاظ على سلامة واستدامة الكوكب الأزرق ولتحقيق العدالة المناخية من أجل أجيال مقبلة.