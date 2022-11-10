مدبولى يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن تحويل المؤسسات الحكومية إلى ذكية

جدة - نرمين السيد - وذلك بشأن تحقيق التميز التشغيلى الرقمى المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة، على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع مذكرة التفاهم المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، والمهندس خالد هاشم، رئيس شركة "هانويل" لشمال إفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء عقب توقيع مذكرة التفاهم إلى أنها تأتى فى إطار تنفيذ خطط الدولة للتطوير المؤسسى الرقمى المستدام للمؤسسات الحكومية، وذلك تحقيقاً للتميز التشغيلى لها، وبما يضمن الاستدامة الإدارية والبيئية، وصولا إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويعلى من رضا المواطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وأوضح وزير الاتصالات أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون المؤسسى المشترك بين الوزارة وشركة "هانويل" مصر، لتحويل المبنى الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء، ومبنى مستشفى شرم الشيخ، إلى مبان ذكية مستدامة لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية، وتقليل معدلات إهدار الطاقة للمبانى، من خلال المساهمة فى تحقيق التميز التشغيلى، وبما يضمن الاستدامة الإدارية والبيئية للمؤسسات الحكومية.

وأشارت المهندسة غادة لبيب إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، سوف يتم تنفيذ نموذج تجريبى للمشروع بمدينة شرم الشيخ، لتحويل المبنى الجديد لديوان عام محافظة جنوب سيناء ومبنى مستشفى شرم الشيخ إلى مبان ذكية مستدامة بالاعتماد على التقنيات الحديثة لا سيما الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات.

كما أضافت أنه سيتم دراسة إمكانية تعميم تكنولوجيا المبانى الذكية على مختلف المؤسسات الحكومية المصرية فى ضوء مخرجات ونتائج تنفيذ النموذج التجريبى للمشروع بمدينة شرم الشيخ، لزيادة الفاعلية وتقليل إهدار الطاقة، بما يضمن التميز التشغيلى الرقمى المستدام لها، ويسهم فى خلق نموذج عمل يتواكب مع التوجه العالمى نحو التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبنى تكنولوجيا صديقة للبيئة.

وأعرب المهندس خالد هاشم، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات قمة المناخ COP27، مشيراً إلى أنه بتنفيذ مشروع التميز التشغيلى للمبانى المستهدفة بمدينة شرم الشيخ، سيسهم ذلك فى تحسين بيئة العمل، وكفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.