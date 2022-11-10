البابا تواضروس يمنح 18 كاهنا رتبة القمصية بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى، القداس الإلهى اليوم الخميس، فى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، ومنح قداسته ضمن صلوات القداس 18 كاهنًا من كهنة كنائس الإسكندرية رتبة القمصية.





وقال قداسته قبل بدء صلوات رسامة القمامصة الجدد، أن منح رتبة القمصية نوع من التقدير من الكنيسة للأب الكاهن وتشجيع له وإضافة للعمل الكنسى.

كما تحدث فى عظة القداس عن "الكنز" الذى يملكه الأب الكاهن، وذلك من خلال الآية "لَنَا هذَا الْكَنْزُ فِى أَوَانٍ خَزَفِيَّةٍ، لِيَكُونَ فَضْلُ الْقُوَّةِ ِللهِ لاَ مِنَّا." (2كو 4: 7) والتى وردت فى فصل البولس ضمن قراءات قداس اليوم.

وأشار قداسة البابا، إلى أن لدى كل كاهن كنز يخدم به وحدد قداسته ملامح هذا الكنز فى ثلاثة أبعاد، هى:

1- تكريس الحياة: أى تكريس كل الحياة، الوقت والطاقات والاهتمامات لله، فالكاهن صار مكرسًا بالكامل لله، ومن خلال هذا التكريس يستطيع أن يخدم ويعلم فيكون الوقت وأيام العمر كلها مخصصة للخدمة، وطوبى لمن يحرس كنزه.

2- نعمة الكهنوت: وهى نعمة ننالها جميعًا عن غير استحقاق، نأخذها ككنز فى آنيتنا بها نستطيع أن نتمم الأسرار ونقوم بعملنا الرعوى، التعليم الافتقاد.. إلخ، كل هذا بقوة الكنز الذى فينا التى هى نعمة الكهنوت.

3- خدمة الناس: أى خدمة جميع الناس دون استثناء، ويجب أن يسأل الكاهن نفسه فى نهاية كل يوم كم شخص خدمته؟!

شارك فى الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا باڤلى (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من كهنة كنائس الإسكندرية وشعبها.