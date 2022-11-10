وزير التعليم: التحول الرقمى أصبح توجها استراتيجيا للدولة المصرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التكنولوجيا تلعب دورا مركزيا فى ثورة التعليم، مشيرا إلى أن نظام التعليم المصرى يمر بحالة تحول مهم، بهدف ضمان أن تكون عملية ومحتوى التعلم وثيق الصلة بتحديات القرن الحادى والعشرين.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الخميس، جاء هذا خلال مشاركة الوزير، فى جلسة بعنوان "معالجة العمل المناخى من خلال توفير التعليم وإعطاء فرص متكافئة للجميع"، نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة فودافون مصر، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الـ27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وسلطت الجلسة الضوء على مسابقة COP للطلاب، حول العمل المناخى وإبراز الفائزين ورفع مستوى الوعى بالفصول الرقمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التحول الرقمى أصبح توجها استراتيجيا للدولة المصرية بكافة أجهزتها؛ سعيا نحو بناء مصر الرقمية، والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كافة مناحى الحياة؛ الأمر الذى يؤدى إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، ومن بينها الخدمات التعليمية؛ من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم اللازم لعملية صناعة القرار؛ وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع؛ مما ينعكس فى النهاية على تحسين جودة حياة المواطن المصرى.

واستعرض الوزير، فى كلمته، جهود الوزارة للتحول الرقمى فى العملية التعليمية وذلك من خلال إتاحة المنصات والقنوات التعليمية (مدرستنا 1،2،3) لمختلف المراحل الدراسية، فضلا عن إنشاء بنية تكنولوجية قوية بالمدارس الثانوية، فى ما يقرب من 2500 مدرسة، والبدء فى توفير شاشات سمارت بالمدارس الإعدادية، وذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق مصلحة أبنائنا الطلاب بجميع المراحل التعليمية، وتعزيز التحول نحو التعليم الرقمى.

وحول توعية الطلاب بقضايا تغير المناخ، أشار الدكتور رضا حجازى إلى إعداد الوزارة خطة لتنفيذ مجموعة من الندوات للطلاب والمعلمين والعاملين بالإدارات والمدارس حول ظاهرة التغيرات المناخية، فضلا عن تنفيذ حملات توعية لطلاب المدارس بظاهرة التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيراتها السلبية على الإنسان والبيئة والكائنات الحية وكيفية مواجهتها والحد منها.

وفى ختام كلمته، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدعوة للمشاركين لزيارة معرض الفنون الموجود فى الجناح الخاص بوزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى فى المنطقة الخضراء، حيث يتم عرض أعمال فنية للطلاب الملتحقين بالمدارس العامة، والتى تعكس آمال الأطفال وأحلامهم فى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ، تحت شعار "رسالة من أطفال مصر إلى العالم".