حماة الوطن يرفض بيان مفوضية الأمم المتحدة: تدخل سافر وغير مقبول

جدة - نرمين السيد - أعلن حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لبيان مفوّض الأمم المتّحدة السامى لحقوق الإنسان، الذى يشكك مضمونه فى نزاهة القضاء المصرى، فضلاً عن ادعاءات تمثل تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى.





ورفض الحزب، فى بيان له، انتقائية المفوض لقضاياه وتصريحاته التى تستند إلى الأقاويل، واختيار تعبيرات مرفوضة مثل "اعتقال" و"تعسف" و"محاكمات جائرة" الواردة بالبيان، مؤكدا رفض الدولة المصرية حبس أى سجين دون سند قانونى. وأكد الحزب دعمه لكافة مؤسسات الدولة المصرية فى مواجهة أية مزاعم تهدف لتدويل وجهة نظر، موضحاً أن التقارير الحقوقية والزيارات الرسمية للسجون المصرية تؤكد حصول السجناء على الرعاية وكل ما يلزم لصون سلامتهم، داعياً المفوض للاعتماد على المعلومات من مصادرها.

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