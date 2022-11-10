قبل وبعد.. بطن البقرة تتحول لجوهرة الفسطاط (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حظيت القاهرة باهتمام كبير فى تطوير المناطق العشوائية بها، وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية لرفع مستوى معيشة قاطنى العشوائيات من خلال التطوير، اجتماعيا وبيئيا واقتصاديا، والقضاء على الفوضى فى المناطق غير الآمنة.





والإنفوجراف التالى يوضح واحدة من المناطق العشوائية فى القاهرة وهى منطقة "بطن البقرة" والتى تحولت لمنطقة حضارية باسم "جوهرة الفسطاط". ووضعت وزارة الإسكان خطتها للقضاء على 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية، من خلال توفير 243 ألف وحدة سكنية، بين إنشاءات أو إزالة خطورة، بلغت التكلفة التقديرية للمشروعات 38 مليار جنيه إضاقة إلى قيمة الأراضى التقديرية 23 مليار جنيه وبدون عائد، وقد تم بالفعل الانتهاء من تطوير 296 منطقة.

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