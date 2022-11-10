وصول وفد الكنيسة الكاثوليكية المشارك فى مؤتمر المناخ كوب 27 إلى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وصل وفد الكنيسة الكاثوليكية، إلى بازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، وذلك من أجل المشاركة فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ كوب 27، والذى يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، فى الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من الشهر الجارى.





يضم الوفد غبطة الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس أساقفة كينشاسا (الكونغو)، وسيادة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر. يضم الوفد أيضًا الأب جان جيرمن، سكرتير عام مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، والأب يوسف عبد النور اليسوعى، الأمين العام لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والراهب اليسوعى، الأب ريجوبرت مينانى، المنسق الإقليمى لشبكة الكنيسة لحماية حوض الكونغو، والسيد سامسون ماوالى، منسق لجنة العدالة والسلام، بمجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا. كذلك، يمثل الكنيسة الكاثوليكية فى مؤتمر المناخ كوب 27 السيد فايز نحال، عضو لجنة العدالة والسلام بمصر، والدكتورة شادن دياب، مسؤولة الابتكار فى برنامج الاتحاد الأوروبى للتغير المناخى، والمستشار فى برنامج الاتحاد الأوروبى للأمن الغذائى، والتغيير المناخى، والراهب الفرنسيسكانى، الأب أنجيليتو منسق منظمة (وثيقة كن مسبحًا) بالأراضى المقدسة، والراهب اليسوعى، الأب خوسيه رومان، مدرس الفيزياء، بأحد جامعات اليسوعيين، بالفلبين، وعدد من الشخصيات الأخرى.

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