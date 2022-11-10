التعليم تنفى إلغاء امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

جدة - نرمين السيد - أكد شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن ما يثار على بعض صفحات التواصل الاجتماعى وقنوات "يوتيوب"، بشأن إلغاء امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل، غير صحيح بالمرة.





وأضاف زلطة فى تصريح لـ"دوت الخليج"، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لم يصدر أى تعليمات فى هذا الشأن، وجميع الامتحانات سارية وفقا لما تم إعلانه فى بداية العام الدراسى، مطالبا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وانتشرت عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعى أخبارا مكذوبة تفيد إلغاء امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل كما أذاعت بعض القنوات على يوتيوب أخبارا تتعلق بالامتحانات مرفقة بعناوين مغلوطة لجذب المشاهدات.

امتحانات شهر نوفمبر

وبحسب تصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تبدأ امتحانات شهر نوفمبر لجميع الصفوف فى نهاية الشهر الجارى، وتعقد على مستوى المدرسة، ويضع الامتحان موجه المادة.

ويعقد الامتحان خلال اليوم الدراسى ويستغرق حصة دراسية، مع عدم الإخلال بانتظام الدراسة خلال اليوم.

وبالنسبة لصفوف النقل من السادس الابتدائى للثانى الثانوى، يخصص لاختبار الشهر 10 درجات تضاف إلى أعمال السنة، ويؤدى الطلاب اختبار نهاية شهر نوفمبر فى منهج نوفمبر فقط، وتحتسب لهم الدرجة الأعلى (امتحان أكتوبر أو نوفمبر) دون حساب متوسط المجموع.

وتمثل درجات أعمال السنة بالنسبة لهذه الصفوف 20% من مجموع المادة، بواقع 10% لاختبار الشهر، 5% للسلوك، و5% للمواظبة، أما الـ80% المتبقية فتخصص لامتحان نهاية الفصل الدراسى، الذى تغطى أسئلته جميع أجزاء المنهج.

أما بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائى، المطبق عليهما نظام التعليم الجديد 2.0، فيخصص لامتحان شهر أكتوبر 15 درجة، وشهر نوفمبر 15 درجة، وتضاف هذه الدرجات إلى درجة امتحان نهاية الفصل الدراسى المخصص له 30 درجة.

وعن توزيع الدرجات لهذين الصفين، فتقسم كالتالى: 60 درجة للاختبارات الثلاثة "شهر أكتوبر، نوفمبر، امتحان نهاية الفصل الدراسى"، 35 درجة للمهام الأدائية، و5 درجات للمواظبة، بإجمالى 100 درجة فى كل مادة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن درجات أعمال السنة هدفها دفع الطلاب للاهتمام بالمذاكرة على مدار العام وليس قبل الامتحان فقط، مؤكدا أنه لن يتحكم أى شخص فى تحديد مصير الطالب.