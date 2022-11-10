امتحانات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل كاملة لكل الطلاب وأولياء الأمور

انت الان تتابع خبر امتحانات الشهادة الإعدادية.. التفاصيل كاملة لكل الطلاب وأولياء الأمورالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر امتحانات الشهادة الإعدادية من الأمور التي تشغل بال كل الطلاب وأولياء أمرهم في الوقت الحالي، حيث أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عنها بشكل مستمر، وأيضاً النظام الخاص بالتقديم لها.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وهي التي يتم تنظيمها من خلال المديريات التعليمية في كل المحافظات، وهذا يأتي بالتزامن مع الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد وتوضيح فيها كل مواعيد الامتحانات لطلاب المدارس.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

وحرصت وزارة التربية والتعليم على عقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالشكل المركزي من خلال وزارة التربية والتعليم، والتأكيد على أنها لا تكون امتحانات موحدة لجميع المحافظات، وأما عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية التي تخص الفصل الدراسي الأول، وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الموعد المقرر لامتحانات نصف العام وان كلها يكون من داخل المقرر بشكل كامل، وتكون يوم الأحد 14 يناير 2023