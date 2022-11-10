انت الان تتابع خبر صدر قبل لحطات .. التضامن تعلن عن تقرير الفرحة الدائمة لأصحاب المعاشات: مبروك ليكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتور نيفين القباج، تقريراً خلال الساعات الماضية يخص أصحاب المعاشات في شتي محافظات جمهورية مصر العربية.وأكد تقرير التضامن أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين في جميع أنحاء الجمهورية يقدر بحوالي 10 ملايين و806 ألف و163 قائم بالصرف ومستفيد، وذلك طبقاً لأخر تحديث جري في بداية شهر نوفمبر الحالي.

في سياق متصل أوضحت الوزارة أن عملية صرف مستحقات شهر نوفمبر الجاري مستمرة في جميع منافذ الصرف اليوم الخميس الموافق 10 من الشهر الجاري، وذلك لمن تخلف عن مواعيد الصرف التي تم الكشف والإعلان عنها في وقت سابق.

وأضافت التضامن أن المستحقات التي سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات تشمل المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ 300 جنيه مصري لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالم.