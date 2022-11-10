انت الان تتابع خبر إلغاء اختبار شهر نوفمبر لسنوات النقل .. التعليم تعلن عن الموقف النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي ، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار أنه لا صحة لإلغاء اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل وتعديل البابل شيت

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أن اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل بداية من الفصل الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام في العام الدارسي الحالي 2022-2023 موجود وأنه لم يتم إلغائها وسوف يتم إجرائه في الموعد المحدد له، بالإضافة إلي أنه لم يتم إدخال إي تعديل على البابل شيت

وطالبت الوزارة أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.