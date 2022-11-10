نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية لاوس الشعبية الديموقراطية يستقبل السفيرة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية لاوس الشعبية الديموقراطية "سالومساي كوماسيث" السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر -غير المقيمة- لدى حكومة جمهورية لاوس، بمقر وزارة الخارجية، حيث نقلت السفيرة تحيات السيد وزير الخارجية إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللاوسي، كما استعرضت ما حققته مصر من إنجازات على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللاوسي عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، مبدياً تطلع بلاده إلى مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مصر، بما يسمح للبلدين بالاستفادة من إمكانيات وفرص التعاون المتاحة. كذلك هنأ المسئول اللاوسي مصر على نجاح استضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بصورة عكست المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتمتع بها مصر. كما بحث الجانبان استمرار تقديم المنح من الحكومة المصرية إلى الخبراء اللاوسيين في مجال الزراعة، والتي تعد موضع تقدير وترحيب من الجانب اللاوسي.