بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لدعم الأشقاءاللبنانيين لمجابهة تفشى وباء الكوليرا بدولة لبنان .

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب اللبنانى الشقيق لمساعدتهم فى السيطرة على تفشي وباء الكوليرا .

هذا وأعرب المسئولون اللبنانييون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التى تقدمها الحكومة المصرية لدولة لبنان لمساعدتها فى السيطرة على هذا الوباء قبل أن ينتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد عالية في كل المناطق اللبنانية وحتى لا ينتقل الوباء لمرحلة الإستيطان .

ويعد الدعم المصرى المقدم للجانب اللبنانى تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر ولبنان .