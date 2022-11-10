سلطنة عمان تشيد بحسن تنظيم مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أشاد مدير عام الشؤون البيئية بهيئة البيئة بسلطنة عمان الدكتور محمد بن سيف الكلباني، بتنظيم فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، المنعقدة حاليا بشرم الشيخ برئاسة مصرية يمثلها وزير الخارجية سامح شكري.

وأعرب الكلباني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المؤتمر - عن أمله في أن يتم تحقيق التعهدات والإنجازات فيما يتعلق بخطط التخفيف من آثار الاحتباس الحرارى وتوفير الدعم المالي للدول النامية، للتكيف مع التغيرات المناخية حتى تسير الدول وفق نهج يحمي البيئة.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات حقيقية لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا أن السلطنة من الدول السباقة في التوقيع والتصديق على الاتفاقية، قائلا "نحرص على المشاركة في مؤتمرات تغيرات المناخ".

وأشار إلى أن سلطنة عمان قامت بوضع استراتيجية للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ونوه بأن جناح عمان في قمة المناخ يحتضن عددا من الحلقات النقاشية حول مواضيع التغير المناخي والإجراءات التي اتخذتها السلطنة في الحد من الانبعاثات الكربونية وفقا للاستراتيجية الوطنية للانتقال المنظم إلى خطة الحياد الصفري ومجال الاقتصاد الأخضر والاستثمار في مجالات الطاقة.