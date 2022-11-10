القوى العاملة تنجح في حصول عمال شركة خاصة بالدقهلية على مستحقاتهم المتأخرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 10 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية في قيادة مفاوضة جماعية بين إدارة شركة خاصة وعمالها ،حصل خلالها العمال على حقوقهم ومستحقاتهم المتأخرة ..

وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس أنه في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته، بمتابعة كافة مواقع العمل بالمحافظات، والحرص على أهمية ودور المفاوضة الجماعية ،وتحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي الانتاج "اصحاب اعمال وعمال "،تلقت "الوزارة" تقريراً من مديرية القوى العاملة بالدقهلية،يوضح أن "المديرية" نجحت في حل مشكلة عمال شركة اولاد رجب، بمدينة المنصورة والحصول على مستحقاتهم المتأخرة،بالحوار والتفاوض مع صاحب العمل .

وتفصيلياً أشار ياسر سعيد مدير المديرية أنه تلقى شكوى من بعض العاملين بالشركة، وعلى الفور انتقل فريق عمل برئاسته، يضم :متولي سراج مدير إدارة الرعاية بالمديرية، ومحمد فؤاد مدير إدارة علاقات العمل ، ومحمد بكير مدير مكتب تفتيش عمل المنصورة ، وتم الاستماع إلى مطالب العمال، والتفاوض مع مدير الفرع للوقوف على أسباب المشكلة ،والذي أفاد بتعرض الشركة لخسائر الفترة الماضية مما نتج عنه عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وتعثرها في سداد مستحقات العاملين لديها ، منوهاً إلى أنه تم التوصل مع إدارة الشركة وممثلي العمال باتفاق يقضي بصرف كافة أجور ومستحقات العاملين عن أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر،وذلك قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري .