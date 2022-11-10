وزير الزراعة: مصر من أكثر الدول كفاءة فى إعادة استخدام المياه العادمة

جدة - نرمين السيد - وأشار القصير فى جلسة التكيف والصمود على هامش فعاليات اليوم الخامس للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ ـ إلى المحطات التى تم تنفيذها مؤخرا فى مصر لإعادة معالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة المحسمة ومحطة مصرف بحر البقر التى تعد من أكبر المحطات فى العالم.

وأكد وزير الزراعة سعى مصر لإنشاء محطة جديدة لمعالجة المياه بطاقة إجمالية قد تصل الى 6ر7 مليون متر مكعب يومى، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة أن تتضمن المناهج الدراسية التغيرات المناخية والزراعات الذكية والزراعة الرقمية وكافة المسائل التى تتعلق بالانظمة الزراعية لما لها من أهمية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائى فى البلاد.