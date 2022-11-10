خلال «COP27».. وزير التعليم: نسعى لتعزيز التطوير المهنى المستمر للمعلمين

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى جلسة نقاشية بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع التى تدعم التكنولوجيا"، التى نظمتها منظمة اليونيسكو، على هامش مؤتمر قمة المناخ COP27 المنعقدة فى مدينة شرم الشيخ.





وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، فإن الجلسة تناولت العديد من الموضوعات حول التحول الرقمى لنماذج التعليم فى سياق تغير المناخ، مع رؤية مشتركة لتعزيز مرونة أنظمة التعليم، واستكشاف أوجه التآزر وإمكانيات تقاسم الموارد عبر البلدان والشركاء.

وقال الوزير -فى كلمته- إنه منذ بداية المشروع فى 2021، سعت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومسؤولى شركة هواوى، لاعتماد خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى لكافة الأطراف المعنية بمشروع المدارس المفتوحة المدعمة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى أنه جرى عقد العديد من الاجتماعات التى استهدفت وضع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمعلمين وتطوير إطار مؤسسى له ضمن الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتمكين المعلمين والمديرين والموجهين من استخدام التكنولوجيا والمحتوى الرقمى فى تطورهم المهنى وفى التدريس لدعم التعلم المدمج فى المدرسة أو التعلم عن بعد.

وأوضح أن الوزارة سعت لتعزيز التطوير المهنى المستمر للمعلمين والمشرفين والمديرين من خلال منصة التدريب التى يجرى العمل على تطويرها فى الوقت الحالى، ومن ثم عقد سلسلة من الدورات التدريبية الرقمية تعد خصيصا للسياق المصرى لضمان استمرارية وجودة التطور المهنى، وإنشاء مكتبة رقمية لمصادر المعرفة والمواد التدريبية بناء على سياق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المنصة.

ولفت إلى تطوير دورات مرقمنة لبناء القدرات حول تكامل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع الممارسة المهنية التربوية للمعلمين، وخاصة العاملين بالمناطق المحرومة، التى تستهدف الفئات الأكثر احتياجا، وتنظيم دورات تدريب للمدربين وورش عمل تدريبية لبناء قدرات الموظفين المعنيين لتصميم وإنتاج وتنفيذ محتوى تعليمى رقمى فعال للمعلمين.

وفى ختام كلمته، نوه الوزير بالحاجة الماسة إلى الجهود التعاونية بين جميع المعنيين، ليس لضمان الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل متكافئ فحسب، وإنما للوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه الطلاب.

حضر اللقاء مساعدة المدير العام لمنظمة "اليونسكو" لقطاع التعليم ستيفانى جنينى، وأدارت الجلسة نينا مانسون، مسؤولة البرامج بمكتب اليونسكو بالقاهرة.