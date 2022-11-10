وزير الإنتاج الحربى: تطبيق إجراءات السلامة للعاملين أولوية قصوى

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزيـر الدولة للإنتاج الحربى، شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى)، يرافقه عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى، فى إطار الحرص على المتابعة الميدانية لسير وانتظام العمل من داخل الشركات والوحدات التابعة.





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