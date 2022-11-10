محيى الدين: «COP27» الأمل الأخير لبدء التنفيذ الفعلى للعمل المناخى

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جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة "البيان العالمى للشباب - جلسة تسلم رئاسة مؤتمر الشباب للمناخ" بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بمشاركة الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وسايمون ستيل، الأمين التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.
وأشار محيى الدين، إلى اهتمام مؤتمر المناخ بشرم الشيخ بالشمولية والتنوع، موضحا أنه من المهم أن تشارك جميع الفئات والأطراف فى إبداء الآراء واقتراح الحلول وتنفيذ الإجراءات.
وأفاد بأن هذه الشمولية تجسدت فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التى أطلقتها الحكومة المصرية لتوطين العمل التنموى والمناخى، والتى شهدت مشاركة بارزة من الشباب وطلاب الجامعات وشباب الباحثين ورواد الأعمال الشباب.
وأوضح أن تحقيق أهداف المناخ يتطلب تغيير سلوك المجتمعات، وتوفير التمويل العادل والكافى، وتوافر الحلول العلمية، لافتا إلى الدور المهم للشباب فى زيادة الوعى بمشكلات المناخ والحلول، فضلا عن توجيه عملية تنفيذ العمل التنموى والمناخى ككل.
واختتم محيى الدين بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قد يكون الأمل الأخير لبدء التنفيذ الفعلى للعمل المناخى، مشددا على الأهمية الكبيرة لمشاركة الشباب فى عملية التنفيذ.
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