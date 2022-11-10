بالأرقام.. نسب إنجاز مشروعات حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. والإنفوجراف التالى يوضح نسب إنجاز مشروعات مبادرة حياة كريمة فى المحافظات بمختلف القطاعات.

وتسعى "حياة كريمة" للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى جميع المحافظات والقرى الريفية النائية، والتى تعانى ضعف الخدمات المتاحة.

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