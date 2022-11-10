أشرف صبحى يشهد اليوم الموضوعى للشباب بمؤتمر المناخ cop27

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى فى تصريحات اليوم عن فخره بالتواجد فى الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 خاصة وأنه يأتى عقب استضافة فعاليات النسخة الـ 17 من مؤتمر الشباب، والذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجارى بالمدينة الشبابية.

وأشار صبحى إلى أن تنظيم يوم الشباب اليوم الخميس، يأتى لإشراك الشباب والتأكد من أخذ وجهات نظرهم فى الإعتبار وانعكاسها فى جميع مجالات أجندة المناخ، وسيوفر هذا اليوم فرصة لعرض قصص نجاح الشباب والتحديات وسيسمح بالتفاعل مع صناع السياسات والممارسين، بالإضافة إلى الحوار مع الأبطال رفيعى المستوى وأصحاب المصلحة من غير الأطراف.

وأكد وزير الرياضة حرص والتزام الدولة المصرية بإشراك الشباب بشكل جاد وفعال فى رؤية مصر 2030؛ لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى رأسها الهدف الثالث عشر، وهو العمل المناخى، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يتحقق بدون إشراك حقيقى وفعال لجهود الشباب وتعظيم لدورهم وتمكين لمناصرتهم للعمل المناخى، وأيضا التشبيك بينهم وبين صناع القرار وأجهزة الدولة التنفيذية والمؤسسات الإقليمية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخ UNFCCC.

ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى أن الوزارة بدأت عهد جديد مع الجمهورية الجديدة، وخاصة بالجانب الشبابى الذى يمثل نحو 65% من سكان مصر، حيث يتم العمل وفق الاستراتيجية الوطنية للشباب، بآليات تنفيذ واضحة ولها هدف واضح متضامن مع أهداف الدولة المصرية، وخاصة على مستوى زيادة وعى وإدراك الشباب ليكون أكثر تداخلا فى المجتمع،خاصة أنه وجه نظر الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بالشباب دائما، وهو ما يتم ترجمته من خلال كل مؤسسات الدولة والوزارات المعنية.

ويتضمن يوم الشباب بفعاليات مؤتمر المناخ مجموعة من الأحداث والفعاليات والجلسات الحوارية والنقاشية والتى تبدء إنطلاق ماراثون ثم التحرك للمنطقة الزرقاء يعقبها إفتتاح اليوم الشبابى بتقديم ما جاء فى وثيقة أصوات شباب العالم، ثم تنطلق الجلسات الحوارية بجلسة حول مشاركة ونشاطات الأطفال لمواجهة التغير المناخى.

كما يتخلل اليوم الشبابى، جلسة حوارية بين الأجيال حول سياسات التكيف والمرونة والخسارة والضرر، ويعقبها جلسة حوارية أخرى تدور حول الحوار بين الأجيال حول حلول للتخفيف والإنتقال العادل، ثم فقرة حول قصص من مصر والقارة الإفريقية تحت عنوان إفريقيا الشابة.. أداة العمل المناخى.

ويتطرق اليوم أيضا إلى حدث خاص يتم تنظيمه من YOUNGO ليوم الشباب والأجيال المقبلة يتخللها كلمة افتتاحية لوزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عروض موسيقية وغنائية من أوركسترا وزارة الشباب والرياضة البركشن، وعروض كرنفال الجمال.

كما يشهد وزير الشباب والرياضة والحضور جلسة حول التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP بجناح الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء، وأكد الوزير الاهتمام بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات فى تنفيذ البرامج والمشروعات المقدمة للنشء والشباب، وفيما يتعلق ببناء القدرات وتنمية مهارات الشباب تنفيذا لأحد المحاور الرئيسية لإستراتيجية الوزارة، مرحبا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسعى معا من خلال مختلف الأنشطة والمشروعات لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة فيما يتعلق بالتحول للأخضر داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وإسهامات الوزارة فى مؤتمر قمة المناخ COP27.

وثمن وزير الشباب أشرف صحبى دور فريق الشباب الذى شارك فى تنفيذ مؤتمر المناخ كوب 27، مضيفا أنه كان من المهم تخصيص يوم للشباب خلال مؤتمر كوب 27.

وأشار إلى أن شباب العالم يلعبون دورا محوريا فى العمل المناخى والتأكيد على وجود مستقبل أفضل، مؤكدا ضرورة إدماج الشباب فى صنع القرارات واتخاذها.

وأضاف أن الشباب هم القوة التى تعيش فى خضم التغير المناخى وهم من سيعانون من التغيرات التى ستحدث فى المستقبل، وهم منخرطون فى المجتمعات المدنية ويجب أن يكون لديهم كل الخبرات، ويكون لديهم كل المعرفة المطلوبة، لكى يقوم باتخاذ القرارات الجيدة للتأكد من أن التغير المناخى لن يتم التعامل معه باستهانة، كما يجب علينا التأكد من مشاركتهم بصورة فعالة من قبل الحكومات والمسؤولين فى جميع دول العالم وأن يكون صوت الشباب مسموع ومقدر.

وأكد الدكتور سايمون سيل - أحد المشاركين فى الجلسة - أهمية الدور الكبير الذى يلعبه الشباب فى إيجاد حلول حقيقية ووضعها على الطاولة فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ، مشيرا إلى أنه تم الانتقال إلى حقبة التنفيذ، والتى تتطلب من كل شخص أن يبذل قصارى جهده لوضع الحلول الممكنة على الطاولة، مؤكدا أن الشباب هم المستقبل.

وأعربت مديرة فريق العمل المناخى بمكتب الأمين العام للأمم المتحدة انا صوفيا سارسولا، عن شكرها لرئاسة مؤتمر cop 27 على الإسراع الذى يقومون به لتضمين الشباب فى المؤتمر، مؤكدة أنها خطوة كبيرة للأمام، مشددة على أن الشباب هم جزء من العمل.

وأكدت ضرورة توافر خارطة طريق واضحة فيما يتعلق بمعالجة أزمة المناخ، وتوافر اجراءات لمعالجة الخسارة والضرر، فضلا عن مخاطبة الانظمة المالية العالمية بشكل عاجل وان يتم تقدم الاموال ووضعها فى مكانها الصحيح، حتى تتوافر العدالة المناخية.

وأكد الدكتور محمود محى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، الحاجة إلى التضامن والعمل على تنفيذ جميع الأفكار والخطط البناءة التى تم طرحها فى مؤتمر شرم الشيخ لمواجهة تداعيات وآثار تغير المناخ حول العالم.

وقال محى الدين ـ فى كلمة خلال جلسة الشباب على هامش فعاليات اليوم الخامس للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ ـ إنه يجب أن يتم تنفيذ الأفكار التى طرحت خلال فعاليات هذا المؤتمر ، مشددا على ضرورة التعاون والمشاركة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

وأعرب محى الدين عن شكره العميق لكل من وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على عملهما الجاد إزاء تغير المناخ، مؤكدا أهمية تشجيع التغير السلوكى المجتمعى وتوفير الأموال اللازمة من أجل التصدى لأزمة التغير المناخى حول العالم.

واستبعد إمكانية حدوث العوامل التى ستساهم فى التصدى لظاهرة تغير المناخ وفيما يخص التغير السلوكى يرى 51 فى المائة من سكان العالم أن التغير المناخى أزمة قدرية معتمدة على أمور لا علاقة لها بالبشر، وفيما يخص النظام المالى، غير عادل فى دعم الدول المتضررة، أما العلوم والتكنولوجيا متاحة، لكنها لا تنساب إلى المكان الذى نتواجد فيه دون سعى نحوها .

وأكد محى الدين، أن هذا المؤتمر هو الأمل الأخير للوصول إلى أهداف مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مشاركة الطاقة النظيفة والمتجددة لا تزال حول نسبة 4%، معربا عن أمله فى زيادة هذه النسبة.

وأضاف: عند التحدث عن الصمود والتكيف والتخفيف، لا يزال لدينا مشكلة تحتاج إلى المزيد من الدعم من مختلف الجهات ، محذرا فى الوقت نفسه من عواقب الفشل فى التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار محى الدين إلى الأضرار التى شهدتها باكستان جراء التغيرات المناخية، داعيا فى الوقت ذاته إلى ضرورة إحداث تغييرات ملموسة فى مواجهة تداعيات وآثار تغير المناخ، مشددا على أهمية تقديم حلول معتمدة على العلم للتصدى لهذه الظاهرة.