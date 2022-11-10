بنصف الثمن.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية على المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن، من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. وجرى الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين؛ للمساهمة فى تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكل المحافظات.

وأعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطنى التى تقوم به القوات المسلحة؛ انطلاقا من مسئوليتها الإجتماعية فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية.

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