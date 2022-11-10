بتوجيهات الرئيس.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى لبنان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دولة لبنان، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



جدة - نرمين السيد - أرسلت مصر مساعدات طبية إلى دولة لبنان، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ونشر المتحدث العسكرى، مقطع فيديو للمساعدات الطبية التى جرى إرسالها إلى دولة لبنان.

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