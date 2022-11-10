شارك فى مارثون للدراجات.. السيسى يتفقد المنطقة الخضراء ويشيد بتنظيم COP27

جدة - نرمين السيد -

وشارك الرئيس السيسى، فى ماراثون للدراجات مع مجموعة من الشباب، المشارك فى المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة.

ويوجد بالمنطقة الخضراء عدد من الأنشطة الرياضية الصديقة للبيئة، مثل الدراجات الكهربائية وغيرها من الأنشطة.

وتوجه الرئيس لزيارة شباب اللجنة المنظمة، للتعرف على دور غرفة العمليات المركزية لإدارة منتدى شباب العالم، التى تتولى مسؤولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر (COP27).

واستمع الرئيس إلى شرح مسؤولى اللجنة المنظمة، حول الخطط والأعمال التى جرى تنفيذها فى قمة المناخ، ومستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشـباب المتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمى الحالى للمؤتمر.

وتحدث الرئيس مع الشباب المتطوع وأعضاء اللجنة المنظمة، وعبر عن إيمانه وثقته بقدرات الشباب المصرى، ووجه الشكر والتقدير للشباب المتطوع على الصورة العالمية المشرفة التى يقدمونها عن مصر خلال قمة المناخ والعديد من الفعاليات الدولية التى شاركوا فى تنظيمها سابقا.