«القومى للمرأة» يشارك فى قمة المناخ cop27 (صور)

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، فى تصريح اليوم الخميس، إن جناح المكتب يضم مجموعة من محامى واخصائيين نفسيين للمكتب يعملون كنقاط مساعدة داخل المنطقة الخضراء لاستقبال شكاوى التعدى والتحرش وخاصة التحرش الجنسى للمشاركات بقمة المناخ - والمجرمة بالقانون المصرى، والوارد منها نموذجاً بمدونة السلوك الخاصة بمنع التحرش.

وأكدت مرسى، أنه يتم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الشكاوى المستقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون المصرى ومدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ.



وأوضحت رئيسة المجلس، أن المكتب يستقبل الشكاوى عبر قنوات الاستقبال المختلفة سواء من خلال نقاط المساعدة الموجودة فى الجناح الخاص باستقبال الشكاوى بالمنطقة الخضراء، أو من خلال الخط الساخن (15115) الذى يعمل 24 ساعة يومياً أو عبر الواتساب على رقم ( 01007525600 20+).



جدير بالذكر أن مكتب شكاوى المرأة هو الآلية الوطنية لتلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة واحالتها لجهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنية وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، ومن ثم إبلاغ السلطات العامة عن أية انتهاكات لحقوق وحريات المرأة.

ويقدم المكتب المشورة النفسية والقانونية ضمن إختصاصات المكتب بشكل عام فى 12 اختصاصا وتصنيفا خاصا بشكاوى السيدات، ومنهم شكاوى العنف ضد المرأة.