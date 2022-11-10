أسوان تستضيف سباق النيل الدولى للدراجات أول ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - وكلف محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الخميس، نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بعقد اجتماع تنسيقى للإعداد والتجهيز الجيد لاستضافة سباق النيل الدولى للدراجات، بحضور ممثلى الاتحاد المصرى للدراجات، ورئيس مركز ومدينة أسوان سيد مدنى، ومدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم.

وأكدت نائب محافظ أسوان أن هناك توجيهات مشددة من المحافظ لتحقيق التكامل والتكاتف بين كل الجهات لظهور هذا الحدث العالمى والإفريقى المهم بالشكل الراقى والمبهر، بما يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان؛ من خلال استثمار مختلف الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز، وتقديم التسهيلات المختلفة للظهور بالمظهر المشرف أمام ضيوف هذا السباق؛ لإبراز المقومات الجمالية التى تزخر وتتفرد بها محافظتنا العريقة، وما تمتلكه من هوية بصرية.

وأضافت أن هذا الحدث سيشهد حضورا متميزا للعديد من الشخصيات الرياضية العالمية والإفريقية، ليتم نقله عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية، بما يساهم بدوره فى تنشيط الحركة السياحية، ويعمل على إطلاع الدول المشاركة على عظمة وتاريخ الحضارة المصرية.

وأشارت إلى أن السباق يتضمن 5 مراحل، وتتراوح كل مرحلة لمسافات تصل ما بين 80 إلى 100 كم لتجوب العديد من المواقع والأماكن لتعريف المشاركين بالبانوراما الجمالية المتكاملة التى تتميز بها زهرة الجنوب.