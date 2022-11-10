وزير التعليم: قمة المناخ COP27 نقلتنا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، إن مصر تتبنى رؤية واضحة من خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) من خلال الانتقال من مرحلة التخطيط والتعهد إلى مرحلة التنفيذ لإنقاذ كوكب الأرض والبشرية، وتحقيق تطلعات البلدان النامية للمساعدة فى تغطية الخسائر والأضرار التى تسببها الأحداث المناخية القاسية بشكل متزايد.





جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة بعنوان (تعليم تغير المناخ: تحفيز الأطفال لاتخاذ إجراءات فى مصر بشأن تغير المناخ) وتنظمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى.

وتناولت الجلسة جهود وزارة التربية والتعليم فى مجال التثقيف بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، والتى تضمنت تدريب المعلمين على تعليم تغير المناخ، وربط تعليم تغير المناخ بالتعبير الفنى للطلاب وإشراك الطلاب فى التثقيف بشأن تغير المناخ.

وأضاف حجازى أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اليونيسيف لديها خطة استراتيجية لرفع مستوى الوعى لدى 25 مليون طفل للعمل من أجل المحافظة على بيئتهم، وذلك من خلال تقديم دورات تدريبية حول تغير المناخ إلى 350 ألف معلم ومدير مدرسة داخل نطاق إداراتهم التعليمية.

وتابع قائلا نظمت الوزارة مسابقة فنية للطلاب من مختلف محافظات مصر للتعبير عن القضايا المناخية عن طريق الأعمال الفنية، وتم تنفيذ تصفيات بين الطلاب واختيار أفضل المشروعات، وتم تنفيذ معرض فنى فى المتحف القومى للحضارات المصرية بمشاركة وزيرتى الثقافة والبيئة، وجاء بعنوان (رسالة أطفال مصر للعالم)، وتم اختيار عدد من المشروعات ويتم حاليا عرض مشروعاتهم على هامش مؤتمر (COP27) بمدينة شرم الشيخ.

ودعا الوزير فى ختام كلمته المشاركين لزيارة معرض الفنون الموجود فى الجناح الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنطقة الخضراء، ويتم عرض أعمال فنية للطلاب الملتحقين بالمدارس العامة، والتى تعكس آمال الأطفال وأحلامهم فى اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة المناخ تحت شعار (رسالة من أطفال مصر إلى العالم).