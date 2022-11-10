«الإفريقي للتنمية»: مجمع بنبان للطاقة الشمسية نموذج يحتذى به فى إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وأشار البنك إلى أنه من المقرر أن يلعب مجمع بنبان دورا مهما فى خريطة الطاقة فى إفريقيا كنموذج يحتذى لتوليد الطاقة النظيفة، تحقيقا للهدف السابع من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs): طاقة نظيفة بأسعار معقولة فى بلد يعمل على تكثيف جهوده لتحقيق هذه الأهداف.

وأوضح البنك فى تقريره- الصادر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر COP27 فى شرم الشيخ كصوت إفريقيا- إن هذا المشروع الذى بنته مصر فى أسوان جاء فى إطار الاستراتيجية التى طورتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية، عبر استهدافها إنتاج 22% من الكهرباء من الموارد النظيفة فى عام 2022، والتى تطمح أيضا إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة بكهرباء البلاد لتصل إلى 42% بحلول عام 2035.

وجاء بالتقرير فى أرض الذهب جوهرة النيل أسوان فى مصر، تقع واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى العالم بنبان، مستفيدة من الموقع الجغرافى الفريد للبلاد الذى يقع بين خطى عرض 22 و31.5 شمالا مما يجعلها فى قلب الحزام الشمسى العالمى، ومن أغنى الدول من حيث الطاقة الشمسية، وبنبان هو اسم القرية التى تقع أمامها محطة الطاقة الشمسية على مساحة 8843.3 فدان على طريق أسوان - القاهرة الصحراوى.

وذكر أن البنك الإفريقى للتنمية ساهم فى تمويل ثلاثة مشاريع فى محطة بنبان للطاقة الشمسية وهى الكازار 1، ودلتا الكازار، وشابورجى، واستلزم كل منها تصميم وبناء وتشغيل مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاوات، فى إطار الجولة الثانية من برنامج تعريفة التغذية الكهروضوئية المصرية.

وبلغت تكلفة كل من المشروعات الثلاث بـ 73 مليون دولار، والتى حشدت من التمويلات الرئيسية بنسبة 72% و28% من حقوق الملكية، وتعد مؤسسة التمويل الدولية هى المنظم الرئيسى المفوض للمعاملة، وقدم بنك التنمية الإفريقى تمويلا يقارب 12 مليون دولار فى كل مشروع، بالاشتراك مع مؤسسات التنمية المالية الأخرى، ووفر المشروع عشرين ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء التى تبلغ عامين، مع ستة الآف وظيفة دائمة فى الشركات العاملة به.

ونقل تقرير البنك عن مصطفى عبد الفتاح مدير المشروع قوله فى المرة الأولى التى أتيت فيها إلى هنا لم يكن هناك شيء سوى الرمل، ومع ذلك رأينا فرصة فى شمس المدينة لتحويلها إلى طاقة نظيفة، إن بنبان هى واحدة من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية فى العالم التى تحتوى على ملايين الألواح الشمسية التى توفر طاقة نظيفة لأكثر من مليون منزل مصرى، إذ ينتج مجمع بنبان للطاقة الشمسية 3.8 تيراوات ساعة من الطاقة سنويا، ويضم الموقع 34 محطة طاقة شمسية قيد الإنشاء بطاقة 50 ميجاوات لكل منها، فى حين تعادل الطاقة المولدة من الشمس 90% من الطاقة الكهربائية التى يولدها السد العالى.

وعلى الرغم من أن درجة الحرارة المرتفعة فى الموقع يمكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية ومن أجواء العمل الصعبة، عملت المهندسة هدير خليفة فى المشروع منذ بدايته فى عام 2018، وهى محللة أداء ومراقبة الموقع.

وتقول هدير عن تجربتها فى العمل بموقع المشروع فى البداية حذرنى زملائى من أن ظروف العمل فى الموقع صعبة للغاية لأنه يقع فى الصحراء ودرجات الحرارة عالية، ولكن قلت لهم إنه لا بأس أريد أن أحاول، وبالفعل طورت نفسى على مدار السنوات الأربع الماضية، فتعلمت الكثير واكتسبت خبرة هائلة من مهندسى الموقع والعاملين والشركات التى كنت أعمل معها وأيضا من العاملين بالموقع، إنه لأمر مدهش حقا .

وتم اختيار ما يقرب من 40 شركة متخصصة فى إنتاج الطاقة المتجددة للعمل بالمشروع من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى إطار نموذج الاستثمار فى البنى التحتية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص POT مع استحقاق حق الانتفاع لمدة 25 عاما.