«الصحة» تشارك فى جلسة نقاشية رفيعة المستوى للمؤسسة الأفريقية بـ«cop27»

وبدوره أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أهمية مشاركة وزارة الصحة فى الجلسة، التى تهدف إلى إجراء حوار مفتوح بين مجموعة من متخذى القرار الصحى بمختلف الدول الإفريقية، وجرى مناقشة التحديات التى تواجه مختلف الأنظمة الصحية فى القارة الإفريقية، ومدى الاحتياج لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية داخل الدول، وكذلك التنسيق بين الشركاء المحليين والجهات الدولية الداعمة لجهود التحول للأخضر.
ونيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، افتتح الجلسة الحوارية الدكتور محمد حسانى، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، مستعرضًا الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من تأثير التغير المناخى، منوهًا بإن أفريقيا تعد من أعلى القارات التى تواجه مخاطر الكوارث الطبيعية الناتجة عن التغير المناخى.
ولفت حسانى، إلى توحيد الجهود الوطنية لتحقيق استراتيجية الصحة الواحدة، التى تشمل صحة الإنسان والبيئة والحيوان، وكذلك وضع الخطط الاستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة على جميع الأصعدة.
ونوه حسانى، بجهود مصر فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، والتوسع فى المنشآت صديقة البيئة، التى تحقق شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التوجه نحو تبنى المشاريع البحثية التى توفر مجموعة من المعلومات عن التغيرات المناخية لدعم اتخاذ القرارات.
وشدد على الاهمية التى توليها وزارة الصحة لتدريب الكوادر البشرية من العاملين فى المنظومة الصحية، وتوفير المعلومات اللازمة حول سياسات مواجهة التغير المناخى وتأثيره على القطاع الصحى، وكيفية مواجهة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ضرورة تأهيل الفرق الطبية لتطبيق سياسات التحول الأخضر فى القطاع الصحى.cop27
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