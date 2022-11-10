«الإفريقى للتنمية» يدعم محطة معالجة أبو رواش لتطبيق التنمية المستدامة بمصر

جدة - نرمين السيد - وذكر بنك التنمية الإفريقى فى تقرير أصدره بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى بمصر، حول المشروع باعتباره أحد النماذج الناجحة - أن العمل فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى أبو رواش يجرى على قدم وساق ليصبح نموذجا يحتذى به من حيث تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDGs)؛ المياه النظيفة والنظافة الصحية، عبر معالجة مياه الصرف الصحى لصالح المجتمع والبيئة أيضا.

ويتماشى مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بأبو رواش مع سياسة قطاع المياه لبنك التنمية الإفريقى، والتى تعزز التنمية الفعالة والعادلة والمستدامة من خلال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، كما أنه يساهم فى جدول أعمال البنك ذى الأولوية "الخمسة الكبار" من خلال تطوير البنية التحتية الحيوية التى تعزز النمو الشامل والأخضر، ورفع الإنتاج الزراعى عن طريق إعادة تدوير مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة ورفع مستوى جودة حياة الناس.

ولفت البنك إلى أنه فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر- 2030 "(SDS2030) التى صدرت فى مارس 2015، تعرف الحكومة المصرية تلوث المياه باعتباره قضية رئيسية تسبب نقصا فى الموارد المائية وتضع إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة كحل للرى والمياه المستخدمة فى الصناعة، وفقا لإرشادات محددة لمياه الصرف الصحى المعاد تدويرها، وكلاهما يمثل أولوية رئيسية للأمن المائى للبلاد.

وذكر أن المشروع هو أحد المشاريع الوطنية الضخمة التى تفخر مصر بإنشائها، وتستعرض هذا الإنجاز فيما تستضيف خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجارى مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف بشأن تغير المناخ (COP27) للتعامل مع مثل هذه القضايا، إلى جانب الحفاظ على البيئة.

وأشار بنك التنمية الإفريقى إلى أنه مستثمر رئيسى فى المحطة، ويتمثل هدفه فى الارتقاء بها من المعالجة الأولية إلى المعالجة الثانوية ورفع قدرتها من 1.2 مليون متر مكعب / يوم إلى 1.6 متر مكعب / يوم من أجل تحسين جودة مياه الصرف الصحى التى تم تصريفها فى نظام الصرف الصحى بالجيزة غربى القاهرة، ولزيادة تغطية الصرف الصحى المحسن والبيئة النظيفة لما يقرب من 8 ملايين نسمة يعيشون فى هذه المنطقة.

وأضاف البنك أن مصر تعد من أسرع الدول الإفريقية من حيث النمو السكانى، ونتيجة لذلك، تجاوزت كمية مياه الصرف الصحى التى تصل إلى المحطة 1.6 مليون متر مكعب / يوم (حاليا 1.85 مليون متر مكعب)، ومن المتوقع أن تزيد إلى 2 مليون متر مكعب/ يوم خلال الفترة القادمة، وبالتالى، فهى مطلوبة للتوسع المستقبلى من خلال زيادة متوسط قدرتها بمقدار 400 ألف متر مكعب فى اليوم (المعالجة المسبقة والمعالجة الأولية والمعالجة الثانوية والكلور)، وفقا لتقرير (ESIA) الصادر عن الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقى.

وبدوره.. قال المدير العام لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف عصام عوض إن المشروع يخدم 8 ملايين شخص فى القاهرة الكبرى، ويعالج 1.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى يوميا.

وأضاف أن المحطة هى ثانى أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى فى مصر، وواحدة من أفضل 10 محطات عالميا، وهى توفر اليوم مياها أنظف بعشرة أضعاف عن ذى قبل.

ويعمل مشروع محطة معالجة مياه الصرف أبو رواش على تحسين ظروف المعيشة ومرافق الصرف الصحى داخل المنطقة المخدومة ويخلق حوالى 150 فرصة عمل، كما يخلق فرصا للشركات العاملة فى مجال المقاولات وإنشاء شبكات الصرف الصحى، مع إحياء الأنشطة الاقتصادية لمحلات توريد مواد البناء فى منطقة المشروع، بسبب بيع مواد البناء اللازمة.

وأشار مدير المشروع إلى أن "تغير المناخ لا ينتظرنا، لذلك علينا أن نتصرف على نطاق واسع"، لافتا إلى أن مثل هذا المشروع هو مفتاح لبلد مثل مصر كأحد الحلول التى تهدف إلى معالجة آثار تغير المناخ.

ومن ناحية أخرى، وصفت باكينام محمد، مهندسة مدنية تعمل فى المحطة وتشرف على بناء مرافق المصنع تجربتها فى مثل هذا المشروع

بالقول "بصفتى امرأة، يشرفنى أن أكون جزءا من هذا المشروع الضخم، وكمهندسة أنا فخورة بأننى أساهم فى الحفاظ على مستقبل نظيف للأجيال القادمة".

وتعود الشراكة بين مصر ومجموعة بنك التنمية الإفريقى إلى أكثر من نصف قرن، شارك خلالها البنك بتمويل أكثر من 100 مشروع، حشدت أكثر من 6 مليارات دولار عبر قطاعات استراتيجية متعددة.