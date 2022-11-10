التعليم العالى: مصر تفوز بالمركز الأول لجائزة الشباب العربى لعام 2022

جدة - نرمين السيد - وأشار التقرير إلى فوز الدكتورة هالة أحمد الرشيدى أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بالمركز الأول بجائزة الشباب العربى لعام 2022، والتى تبلغ قيمتها 5000 دولار عن دراسة بعنوان "خبرة المنظمات العربية المتخصصة فى تعزيز العمل العربى المشترك: حدود الواقع والمأمول"، وفاز بجائزة المركز الثانى وقيمتها 3000 دولار قاضى خير الدين من الجزائر عن دراسة بعنوان "مستقبل العمل العربى المشترك 2030" كما فاز بجائزة المركز الثالث وقيمتها 2000 دولار خليل إسماعيل ماضى من فلسطين عن دراسة بعنوان "منظومة العمل العربى.. تحديد الأولويات حول التحول الرقمى والأمن السيبرانى وريادة الأعمال وتمكين الشباب".

وأوضح التقرير، أن فكرة الجائزة لهذا العام تقوم على الإسهام فى تطوير العمل العربى المُشترك فى ظل التحديات التى يواجهها الإقليم العربى، من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين فى الشئون العربية، عن طريق تقديم أفكار ورؤى جديدة تتماشى مع الظروف التى يمر بها الوطن العربى من أحداث، وما يُحيط به من مخاطر.

وأشار التقرير إلى أن محاور الجائزة لعام 2022 تمثلت فى:

تقييم بعض تجارب العمل العربى المُشترك على مستوى جامعة الدول العربية، والمُنظمات المُختصة، أو المُنظمات العربية الإقليمية.

وضع رؤى إستراتيجية؛ لتعزيز العمل العربى المُشترك.

تحليل وتقييم السياسات العربية المُشتركة فى مجالات التعليم، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

تحليل الرؤى الفكرية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، وآليات العمل العربى المُشترك.

نشر ثقافة التخطيط الإستراتيجى مع الجهات المعنية بالعمل العربى المُشترك.

وأضاف التقرير أن شروط الجائزة لعام 2022 جاءت على النحو التالى:

أن يكون المرشح مواطنًا عربيًا.

ألا يكون قد تجاوز سن 40 عامًا وقت الإعلان.

أن يُقدم ملخصًا للسيرة الذاتية.

إقرار بصحة البيانات وملكيته الفكرية للعمل المُقدم.

ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة.

ألا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفى شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، والرجوع إلى الأدبيات ذات الصلة، ودقة التوثيق، وتدرج الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية، وتكون باللون الأبيض والأسود، وأن يشتمل على قائمة المصادر والمراجع، وأن تكون الجداول مرقمة ترقيمًا متسلسلاً وتكتب أسماؤها أعلاها.

ألا يكون أطروحة علمية (ماجستير – دكتوراه) منشورة أو غير منشورة.

إقرار خطى بأنه لم يسبق نشره كليًا أو جزئيًا، ورقيًا أو إلكترونيًا.

إقرار خطى بعدم إرساله لأى جهة أخرى للنشر حتى إعلان أسماء الفائزين بالجائزة.