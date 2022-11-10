جولة تفقدية للرئيس السيسى فى المنطقة الخضراء بشرم الشيخ (صور)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى فجر اليوم الخميس جولة تفقدية بالدراجة فى مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتى تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ.





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