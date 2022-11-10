انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022: استمرار التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022، استمرار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام موضحة أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات النهار، أما في ساعات الليل فيسود طقس مائل للبرودة وشديد البرودة في أخر ساعات الليل على كافة أنحاء البلاد.وأضافت هيئة الأرصاد أن سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة.

3- مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

4- سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

5- قنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

6- أسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.