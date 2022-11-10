انت الان تتابع خبر هتغيب 4 ساعات بس .. قطع المياه عن عدد من قري محافظة المنوفية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في المنوفية أنه عن قطع المياه اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر 2022 عن مدينة تلا والقرى التابعة لها ومدينة شبين الكوم بقرى الراهب وطوخ البراغنة و كفر مصيلحة وأشمون ومنوف وبركة السبعوأوضحت مياه شرب المنوفية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 4 ساعات متواصلة بداية من الساعة العاشرة صباحاً حتي الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم، بسبب أعمال تطهير بمحطة مياه الشيخ عابد، طبقاُ لخطة التطهير الدورية التي تنفذها الشركة في هذا الجانب.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.